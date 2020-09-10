Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşkına çevirdi!

Pınar Altuğ, yıllardır genç görüntüsüyle kendine hayran bırakan ünlülerden biri. Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un makyajsız hali herkesi şaşkına çevirdi. Makyajlı görmeye alışık olduğumuz Pınar Altuğ bu haliyle şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali...

PINAR ALTUĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994′de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.

Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’da İşletme bölümünü okudu.

21 yaşındayken ”Miss Turkey” adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.

Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.