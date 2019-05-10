Pınar Altuğ'un fotoğrafına yorum yaptı! 'Hayatında başka bir Tamer mi var?'

Çocuklar Duymasın dizisi ile Türk televizyonlarına damga vuran Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ikilisi yine büyük beğeni alan bir macerayı daha sonlandırdı. Verdiği uzun aralar sonrasında yeniden ekranlara dönerek izleyenlerini şaşırtan ve heyecanlandıran dizinin başrol oyuncuları aynı zamanda gündelik hayatlarında da yakın birer dost… Oyuncu Tamer Karadağlı da Pınar Altuğ’un yaptığı paylaşımın altına gülümseten bir yorumda bulunarak bu samimiyeti ortaya koydu. Hesabından kuaförü ile çekilmiş bir selfiesini paylaşan Altuğ’un bu gönderisinin altına Tamer Karadağlı, partnerinin kuaförünün de Tamer adını taşımasından hareketle: “Ne? Hayatında başka bir Tamer mi var?” notunu düştü.



