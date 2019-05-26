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  3. Pınar Altuğ'un fotoğrafına gelen yorumlar şok etti!

Pınar Altuğ'un fotoğrafına gelen yorumlar şok etti!

Pınar Altuğ'un fotoğrafına gelen yorumlar şok etti!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ dün eşi Yağmur Atacan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlandı. Pınar Altuğ'un fotoğrafına gelen yorumlar yine bu kadar da olmaz dedirtti.

Pınar Altuğ'un eşi ile paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumlar şok etti. Ünlü oyuncuya 'Çok çirkin çıkmışsınız, bronz ten size hiç yakışmıyor' yorumları yapıldı. Daha önce kötü yorumlara cevap veren Pınar Altuğ bu kez sessiz kalmayı tercih etti.

İŞTE PINAR ALTUĞ'UN FOTOĞRAFINA GELEN O YORUMLAR!

* Çok çirkinsin Pınar Altuğ

* Kocammm yazmamışsınız

* Pınar hanım daha fazla bronzlaşmayın hiç yakışmıyor.

* Kaşlar çok kötü

* Dövme hiç yakışmadı size

* Yaşlanmış

* Ay Pınar Hanım seni hiç beyaz göremeyecek miyiz yazın da kışın da karasın neden bu kadar esmer olmak için uğraşıyorsun doğal rengini unuttuk ya

* Bronz tenden ne zaman vazgeçeceksiniz acaba

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