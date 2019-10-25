Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la tanışma hikayesi olay oldu!

İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın olay yaratan açıklamaları...

“Biz hiç bir zaman aramızdaki yaş farkını konuşmadık ki. Bir tek ilk yıllar Yağmur yaşını bana bir yaş fazla söyledi. Sekiz ile dokuz arasında ne fark varsa...”

Yağmur Atacan: Ben arayı kapatmaya gönüllüyüm. Geçen biri sordu hatta, 'şu anki yaş farkınız kaç' dedi. Abiye 'o değişmez' dedim ama ben kapatacağım.

Pınar Altuğ: Tanıştığımızda Yağmur 23 yaşındaydı, şimdi 36 oldu, Ben 32’ydim 45 oldum. Ama iyi ki aramızda o 9 yaş var. Yağmur o kadar bilmiş ki benimle aynı yaşta olduğunu düşünemiyorum.

Yağmur Atacan: Sokakta beni görüp 'ay ne kısaymışsın' diyorlar. Benim 'ben uzunum' diye bir beyanatım olmadı ki. Ya da gelip 'Aa gerçekten çok küçük duruyorsun' diyorlar, televizyonda küçük normalde büyük gibi bir durum yok ki...