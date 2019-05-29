Pınar Altuğ'dan Zümrüt Apartmanı tepkisi: Yettiniz be Allah topunuzun belasını versin!

Pınar Altuğ sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Bir tarafta vahşice hayatını kaybeden bir bebek diğer tarafta bütün pisliğini kitaba aktaran şerefsiz onu kontrol etmeyip bu kitabı yayınlayanlar var! Avaz avaz bağırasım var. Yettiniz be yettiniz! Allah topunuzun belasını versin" dedi.

Pınar Altuğ'un paylaşımına yüzlerce destek mesajı geldi. Altuğ'un takipçileri kitabın yazarının hemen tutuklanması gerektiğini dile getirdiler.



