29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:52 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:52
Pınar Altuğ'dan Zümrüt Apartmanı tepkisi: Yettiniz be Allah topunuzun belasını versin!
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'ndan yayımlanan ve iğrenç satırlara yer verilen Zümrüt Apartmanı isimli kitap, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Pınar Altuğ da kitaptaki iğrençliğe sert sözlerle tepki gösterdi.
Pınar Altuğ sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Bir tarafta vahşice hayatını kaybeden bir bebek diğer tarafta bütün pisliğini kitaba aktaran şerefsiz onu kontrol etmeyip bu kitabı yayınlayanlar var! Avaz avaz bağırasım var. Yettiniz be yettiniz! Allah topunuzun belasını versin" dedi.
Pınar Altuğ'un paylaşımına yüzlerce destek mesajı geldi. Altuğ'un takipçileri kitabın yazarının hemen tutuklanması gerektiğini dile getirdiler.