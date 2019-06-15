Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan sitemi!

Önce yatçılık firması kurmuş, sonra kedi-köpek maması ithal etmeye başlamıştı. Pınar Altuğ temizlik markası reklamı için kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile kamera karşısına geçti. Önceki gün de tanıtım davetinde yapımcılara isyan etti.

'OYUNCULUĞU BIRAKMADI Kİ!'

Eşine teklif gelmemesinden yakınan Pınar Altuğ şöyle konuştu:

“Tamam Yağmur artık patron. Ama oyunculuğu bırakmadı ki! Her gün ortaya çıkıp ‘Ben de varım’ demediği, sosyal medyayı kullanmadığı için akıllara gelmiyor. Ee ille de bir dizide oynamak için göz önünde mi olması gerekiyor?”