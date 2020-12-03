Pınar Altuğ'dan olay açıklama! Burcu Esmersoy'un başlattığı polemiğe katıldı: "Bizde para kocada durur"

Çocuklar Duymasın dizisi ile uzun yıllar televizyon ekranlarında yer alan Pınar Altuğ, Jülide Ateş’in 40 programında kendisini yöneltilen soruları yanıtladı. Özel hayatı ve oyunculuk kariyeri ile ilgili sorulara cevap veren Altuğ’un bazı açıklamaları sosyal medyada olay oldu. Altuğ’un “Atacanlar'ın evinde faturalar kim öder?” sorusuna verdiği yanıtla ekran başındakileri şaşırttı.



BİZDE PARA KOCADA DURUR

Pınar Altuğ, Jülide Ateş’in sorduğu “Atacanlar'ın evinde faturalar kim öder?” sorusuna: “Ben para işine hiç karışmadım. Birine para yatıralacaksa "Para yatırırmısın şu hesaba" derim. O da sadece "Özel mi şirket mi "der. "Özel" derim "Tamam" der. Hiçbir faturaya karışmıyorum. Ben hayatımda hiçbir şey ödemedim. Çünkü bizde bütün para kocada durur.” yanıtını verdi.

Altuğ’un bu yanıtı akıllara Burcu Esmersoy’un 'Erkek arkadaşınız yanınızdayken cüzdan taşımayın' sözlerini getirdi. Ersoy’un sözleri büyük tepki çekmiş ve sosyal medya kullanıcıları tarafından uzun dönem boyunca tartışılmıştı.