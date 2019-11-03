'Meltem' rolünü kimseye kaptırmam

‘Çocuklar Duymasın’ dizisiyle yıllardır ekrana gelen Pınar Altuğ, kendisiyle özdeşleşen Meltem karakterini kimseye kaptırmayacağını söyledi. Dizinin final yapmasının ardından belki ilerleyen zamanlarda yeniden çekilebileceğini anlatan Altuğ, “Bir gün belki yeniden çekilir. Dizimiz başka bir projeyle kıyaslanamaz. Olursa ben yine orada olurum, bırakmam, bırakamam” dedi.