Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim kocam!

Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden Su adında bir kızları dünyaya geldi.

"HEP BÖYLE DANS EDELİM KOCAM"

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin 37. yaşını, yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşi Yağmur Atacan ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ, paylaşımına "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.