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  3. Pınar Altuğ'dan dans videosuna gelen eleştiriye kapak gibi cevap!

Pınar Altuğ'dan dans videosuna gelen eleştiriye kapak gibi cevap!

Pınar Altuğ'dan dans videosuna gelen eleştiriye kapak gibi cevap!

Ünlüler kimi zaman sosyal medyadan gelen eleştirilere sessiz kalamıyor, verdikleri cevaplarla magazin gündemine damga vuruyor...

O isimlerin başında gelen oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı dans videosu ile kutladı. Bir takipçisi Altuğ'un paylaşımının altına "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı.

PINAR'DAN JET YANIT

Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi:

"Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun."


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