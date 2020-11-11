Pınar Altuğ'a küstüğü yakın dostu Didem Uzel soruldu

Valeden aracını teslim alan Pınar Altuğ, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak, "Çok acil işim var, başka bir zaman sorularınıza cevap veririm" diyerek aracına bindi.

DİDEM UZEL SORULARINA YANIT YOK

Yakın arkadaşı Didem Uzel ile küsen Altuğ, konuyla ilgili de yorum yapmadı.

NE OLMUŞTU?

1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü. Ancak eski dostların arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takibi bırakan ikili, birlikte çekilmiş fotoğrafları da sildi.

BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI

2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı. Eşi ile Türkiye'ye geldiğinde arkadaşı Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çiftine, New York'ta göstermişti. Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesti.