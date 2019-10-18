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  3. Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!

Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!

Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!

Oyuncu Pınar Altuğ saçlarında imaj değişikliğine gitti. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Altuğ'a eleştiri yağdı. Oyuncu kötü yorumlara cevap vermekten ise yine geri kalmadı.

Sosyal medyada gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, imaj değiştirdi. Altuğ, saçlarını sarıya boyattı ve kahkül kestirdi. Yeni görüntüsünü sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine "Degisiklik iyidir?midir?" notuyla sunan oyuncu, iyi ve kötü pek çok yorum aldı.

ELEŞTİRİLERE TEK TEK YANIT VERDİ

İyi yorumların yanı sıra olumsuz eleştiriler de alan Pınar Altuğ, kural bozmadı. Herkese tek tek yanıt veren Altuğ, şöyle konuştu:

 

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