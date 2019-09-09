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  3. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ herkesi şaşırttı: Paranın tamamını cebe atacağım

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ herkesi şaşırttı: Paranın tamamını cebe atacağım

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ herkesi şaşırttı: Paranın tamamını cebe atacağım

Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kız çocukları için bir burs kampanyası başlattı. 10 gündür devam eden kampanya hakkında konuşan Altuğ 'Başlangıç hedefimiz 2 çocukken an itibariyle 8 kızımızın bursunu karşılayabiliyoruz' dedi. Bir takipçisi ise bu paylaşıma şaşırtan bir yorum yaptı.

Pınar Altuğ 'Sizin kazancınız ne kadar bu kampanyada' sorusunu yönelten takipçisine 'Paranın tamamını cebime atacağım kısmetse' cevabını verdi. Pınar Altuğ'un bu cevabı diğer takipçilerini güldürdü.

Pınar Altuğ'a bir takipçisi de 'Yanlış anlamayın Pınar Hanım ben asgari ücretle çalışıp yardım yapıyorum ufak da olsa, siz lüks yaşayıp herkesten yardim istiyorsunuz bir de kahraman siz oluyosunuz' yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu bu yoruma da 'Siz de kendi kampanyanızı düzenleyebilirsiniz herkese açık bir platform' yanıtını verdi.

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