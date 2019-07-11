Pınar Altuğ hamile mi? Pınar Altuğ'un açıklaması

Çocuklar Duymasın'ın başarılı oyuncusu Pınar Altuğ Yalıkavak'ta kızı Su ile denizin keyfini çıkartırken görüntülendi. Pınar Altuğ'un göbeği dikkatler kaçmadı. Oyuncunun büyüyen karnını görenler, "Acaba hamile mi?" diye düşünmekten kendini alamazken, kızı Su'yun Altuğ'un karnını öptüğü anlarda kameraya yansıyınca ''Su'ya kardeş geliyor'' yorumları yapıldı. Pınar Altuğ, konuya açıklık getirdi.

HAMİLE Mİ?

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la 2008 yılında evlenmişti. Çiftin Su adını verdikleri 10 yaşında bir kızları var. Pınar Altuğ önceki gün Yalıkavak'ta kızı Su ile denize girdi. Oyuncunun büyüyen karnını görenler "Su'ya kardeş geliyor" yorumunda bulunurken, Pınar Altuğ bu iddiaları "Hayır hamile değilim" sözleriyle yalanladı.

Yaşına rağmen her zaman fiziğiyle adından övgülerle söz ettiren Pınar Altuğ, hamilelik iddialarını yalanlayınca bu sefer aldığı kilolar konuşulmaya başladı.

