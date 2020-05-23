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  3. Pijamalarıyla terk etmişti... Büşra Pekin ve Ersay Üner'den şaşırtan karar!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:16 | Son Güncelleme:

Pijamalarıyla terk etmişti... Büşra Pekin ve Ersay Üner'den şaşırtan karar!

Pijamalarıyla terk etmişti... Büşra Pekin ve Ersay Üner'den şaşırtan karar!

Geçen yıl 6 yıllık ilişkilerine son veren oyuncu Büşra Pekin ve şarkıcı Ersay Üner buzları eritti.

Aynı sitede oturan eski sevgililer, korona günlerinde birbirlerine destek oluyor. Pekin, Üner’e yaptıkları yemeklerden götürüp evini temizlemesine yardım ediyor.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının müzisyen olması nedeniyle müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul’a taşındı.

İstanbul'a geldikten sonra Demet Akalın’ın ekibinde çalışmaya başladı. "Yürüdüm" şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği "Yılan" şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı.

Uzun yıllardır Büşra Pekin'le olan birlikteliği 2019 yılının kasım ayında sonra erdi. Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.


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