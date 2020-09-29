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29 Eylül 2020 Salı 10:55 | Son Güncelleme:

Petek Dinçöz'den üzücü haber

Petek Dinçöz'den üzücü haber

Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde bir bebek beklediğini sosyal medya hesabından müjdelemişti. Ancak şarkıcıdan üzücü bir haber geldi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Dinçöz, "Annelik heyecanım yarıda kaldı" dedi.

Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."

PEMBE PATİKLE DUYURMUŞTU

Öte yandan Petek Dinçöz, hamile olduğunu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bir bebek patiği fotoğrafı ile duyurmuştu.

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