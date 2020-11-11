Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'i andı: Sözün bittiği yerdeyim...

Usta oyuncunun bir karesini Instagram hesabına yükleyen Perihan Savaş, altına şu notu düştü: “Sözün bittiği yerdeyim, bugün 25 yıl. Saygı, sevgi, özlemle adamım.”

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

1955 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Perihan Savaş doğma büyüme İstanbulludur. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Perihan Savaş'ın gerçek ismi Şerife Perihan'dır.

Ortaokul mezunu olan Savaş beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır.

1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak birçok oyunda yer alan Perihan Savaş beyazperdeyle ilk olarak 2006 yılında Eve Dönüş filmiyle tanışmıştır.

Son olarak "Uyanış" filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracak olan Perihan Savaş kariyerinde sayısız dizi ve filmde rol almıştır.

PERİHAN SAVAŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2014 yılında Gulyabani filmde oynadı

2014 yılında Zaman Makinesi 1973 filmde oynadı

2013 yılında Dursun Çavuş filmde oynadı

2011 yılında Hop Dedik: Deli Dumrul filmde oynadı

2011 yılında Takım: Vatan Sana Canım Feda filmde oynadı

2007 yılında İstiklal: Söğütlü Hacer Ana filmde oynadı

2006 yılında Eve Dönüş filmde oynadı