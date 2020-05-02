Perihan Abla kaç yılında ve nerede çekildi? Perihan Abla oyuncuları kimler?

Perihan Abla kaç yılında ve nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlanan Perihan Abla dizisi büyük bir keyifle izleniyor. İzleyenlerin nostaljik dakikalar yaşadığı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı dizi ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Perihan Abla'nın ne zaman ve nerede çekildiği araştırılıyor. TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı yerli dizi Perihan Abla ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERİHAN ABLA KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Perihan Abla dizisi 1986-1988 yılları arasında yayınlandı. TRT'de yayınlanan İstanbul'da çekildi.

PERİHAN ABLA KONUSU NEDİR?

İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla (Perran Kutman) ve onu deliler gibi seven Şakir'i (Şevket Altuğ), ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır.

Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.

PERİHAN ABLA OYUNCULARI

Perran Kutman Perihan Abla

Şevket Altuğ Şakir Uysal

Ercan Yazgan Şoför İsmet

Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat

Cihat Tamer Patron Cihat

Songül Ülkü Sevil Çokbilir

Mehmet Gülerbaşlı

Uğurtan Sayıner

Işık Aras Leman

Erol Durak Küçük Surat Hakan

Sermin Karaali

Reyhan Ayyüzlü Kasap Cavit

İskender Bağcılar

Erdinç Dinçer Muhasebeci Rasim

Melike Altunbaran

Alpay İzer Kahveci Saffet

Sedat Kalkavan

Cenk Rofe

Adnan Orhan

Ertuğ Koruyan

Şafak Güçlü

Serkan Dönmez

Osman Alyanak Bakkal Osman

Latife Saruhan Meraklı Melahat'ın Annesi

Diler Saraç Şakir'in Annesi

Hüseyin Kaşif Şakir'in Babası

Ersun Kazançel

Erdinç Üstün Berber Raşit

Erdal Özyağcılar

Kenan Büke Fahri Dayı

Kenan Pars

Ülkü Ülker

Demir Nuyan Manav Hasan

Can Özbatur

Cemal Çolak

Ahmet Sezerel

Selçuk Yalçıntan

Leman Çıdamlı Mahalle Sakini Leman.

Seyyal Taner

Gül Erda

Selahattin Fırat

Müjgan Ağralı

Kader Demir

Savaş Yurttaş

Demet Akbağ.