Perihan Abla kaç yılında ve nerede çekildi? Perihan Abla oyuncuları kimler?
TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Perihan Abla dizisi ile ilgili aramalar artıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile mevcut diziler setlere ara vermişti. Dizilerin yerine eski diziler yayınlanmaya başladı. TRT1 ekranlarında da izleyenlere nostaljik dakikalar yaşatılıyor. Seksenli yılların sevilen ve en çok izlenen Perihan Abla ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...
Perihan Abla kaç yılında ve nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlanan Perihan Abla dizisi büyük bir keyifle izleniyor. İzleyenlerin nostaljik dakikalar yaşadığı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı dizi ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Perihan Abla'nın ne zaman ve nerede çekildiği araştırılıyor. TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı yerli dizi Perihan Abla ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
PERİHAN ABLA KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Perihan Abla dizisi 1986-1988 yılları arasında yayınlandı. TRT'de yayınlanan İstanbul'da çekildi.
PERİHAN ABLA KONUSU NEDİR?
İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla (Perran Kutman) ve onu deliler gibi seven Şakir'i (Şevket Altuğ), ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır.
Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.
PERİHAN ABLA OYUNCULARI
Perran Kutman Perihan Abla
Şevket Altuğ Şakir Uysal
Ercan Yazgan Şoför İsmet
Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat
Cihat Tamer Patron Cihat
Songül Ülkü Sevil Çokbilir
Mehmet Gülerbaşlı
Uğurtan Sayıner
Işık Aras Leman
Erol Durak Küçük Surat Hakan
Sermin Karaali
Reyhan Ayyüzlü Kasap Cavit
İskender Bağcılar
Erdinç Dinçer Muhasebeci Rasim
Melike Altunbaran
Alpay İzer Kahveci Saffet
Sedat Kalkavan
Cenk Rofe
Adnan Orhan
Ertuğ Koruyan
Şafak Güçlü
Serkan Dönmez
Osman Alyanak Bakkal Osman
Latife Saruhan Meraklı Melahat'ın Annesi
Diler Saraç Şakir'in Annesi
Hüseyin Kaşif Şakir'in Babası
Ersun Kazançel
Erdinç Üstün Berber Raşit
Erdal Özyağcılar
Kenan Büke Fahri Dayı
Kenan Pars
Ülkü Ülker
Demir Nuyan Manav Hasan
Can Özbatur
Cemal Çolak
Ahmet Sezerel
Selçuk Yalçıntan
Leman Çıdamlı Mahalle Sakini Leman.
Seyyal Taner
Gül Erda
Selahattin Fırat
Müjgan Ağralı
Kader Demir
Savaş Yurttaş
Demet Akbağ.