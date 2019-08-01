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  3. Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti

Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti

Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pelin Karahan'ın, sosyal medya paylaşımındaki bir detay takipçilerini endişelendirdi.

Dizilerin aranan oyuncusu Pelin Karahan, son dönemde yemek programıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

SARI BİKİNİSİYLE UYUYA KALMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan ve sarı bikinisini aynı renkteki saç aksesuarıyla tamamlayan ünlü oyuncu, şezlongunda güneşlenirken uyuyakalmıştı.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Karahan sık sık paylaşım yapıyor. Güzel oyuncunun son gönderisinde takipçilerinin dikkatini çeken bir ayrıntı göze çarptı.

"KREM BÖYLEYSE KULLANMAYALIM"
Önceki paylaştığı fotoğraflarda normal görünen ve krem reklamı yapan Pelin Karahan'ın, yüzündeki farklılık dikkat çekti. Takipçileri "Krem böyle yapıyorsa kullanmayalım" yorumlarını yaptı.

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Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
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