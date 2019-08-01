Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti

Dizilerin aranan oyuncusu Pelin Karahan, son dönemde yemek programıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

SARI BİKİNİSİYLE UYUYA KALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan ve sarı bikinisini aynı renkteki saç aksesuarıyla tamamlayan ünlü oyuncu, şezlongunda güneşlenirken uyuyakalmıştı.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Karahan sık sık paylaşım yapıyor. Güzel oyuncunun son gönderisinde takipçilerinin dikkatini çeken bir ayrıntı göze çarptı.

"KREM BÖYLEYSE KULLANMAYALIM"

Önceki paylaştığı fotoğraflarda normal görünen ve krem reklamı yapan Pelin Karahan'ın, yüzündeki farklılık dikkat çekti. Takipçileri "Krem böyle yapıyorsa kullanmayalım" yorumlarını yaptı.