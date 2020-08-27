Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'a romantik kutlama: Filtre yok, aşk var!

Oyuncu Pelin Karahan ile 2014 yılında dünyaevine giren iş insanı Bedri Güntay, 37 yaşına bastı. Karahan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bedri Güntay ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Pelin Karahan, paylaşımında "Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım" ifadelerini kullandı. Karahan'ın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.