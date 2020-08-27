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  3. Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'a romantik kutlama: Filtre yok, aşk var!
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:52 | Son Güncelleme:

Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'a romantik kutlama: Filtre yok, aşk var!

Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'a romantik kutlama: Filtre yok, aşk var!

Pelin Karahan, Haziran 2014'te iş insanı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenmişti. İki çocuğunun babası Bedri Güntay ile 6 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Karahan, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Oyuncu Pelin Karahan ile 2014 yılında dünyaevine giren iş insanı Bedri Güntay, 37 yaşına bastı. Karahan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bedri Güntay ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Pelin Karahan, paylaşımında "Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım" ifadelerini kullandı. Karahan'ın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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