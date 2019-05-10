Pelin Karahan: Yeni bir dizi ile ekranda olacağım

Oyuncu ve suncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile birlikte önceki akşam bir restoranda görüntülendi. Başbaşa yemek yiyen çift, çıkış objektiflere poz verdi.

Yeni sezonda bir dizi projesiyle ekranlara döneceğini söyleyen söyleyen Pelin Karahan, "Eylül’de yeni bir dizi ile ekranda olacağım" dedi.

(Habertürk)