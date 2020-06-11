11 Haziran 2020 Perşembe 09:50 | Son Güncelleme:
Pelin Batu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Pelin Batu'nun annesi, 2013'te vefat eden emekli büyükelçi ve eski milletvekili İnal Batu'nun eşi Nevra Batu, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Hürriyet'in haberine göre; 75 yaşında hayatını kaybeden Nevra Batu, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazede taziyeleri Pelin Batu ve kardeşi Arda Batu kabul etti. Eşi Macit Bitargil’in teskin ettiği Pelin Batu, annesinin ardından gözyaşı döktü.