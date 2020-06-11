Pelin Batu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet'in haberine göre; 75 yaşında hayatını kaybeden Nevra Batu, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazede taziyeleri Pelin Batu ve kardeşi Arda Batu kabul etti. Eşi Macit Bitargil’in teskin ettiği Pelin Batu, annesinin ardından gözyaşı döktü.