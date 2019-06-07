Pelin Akil'den takipçisinin o yorumuna jet yanıt

Oyuncu Pelin Akil, nisan ayında ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti.

Vaktinin tamamını bebekleriyle geçiren Pelin Akil'e bir takipçisi "Biraz kendinize bakın bence, çok salmışsınız. Bir fön, biraz makyaj mesela..." şekline mesaj attı.

Pelin Akil'den takipçisine yanıt gecikmedi: "2-3 tane daha böyle mesaj aldım çok değil. Zaten makyaj yapmayı çok sevmiyorum o ayrı da; yahu koynumda 24 saat bebek... Kafası, suratı yanaklarıma değiyor yazık olmaz mı minnacık bebeğe?"

"Saç konusunda da hava olmuş bilmem kaç derece fön çektirsem durmaz, zaten hep toplu. Kadının kadına bu tarz mesajlar yazmasını anlamıyorum gerçekten. Siz hep bakımlı olun tamam ama ben bu süreçte sadece temiz olmayı önemsiyorum. Sevgiler..."