Pelin Akil ve eşi Anıl Altan kimdir? Pelin Akil kaç yaşında?
Pelin Akil ve eşi Anıl Altan hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Kanal D yayınlanan 2.sayfa programına konuk olan oyuncuların hayatı merak ediliyor. Pelin Akil'in eşi de kendisi gibi sinema oyuncusudur 2016 yılından evlenen çiftin ikiz kız bebekleri var. Pelin Akil kaç yaşında? Haberimizin içerisinden Pelin Akil ve eşi Anıl Altan hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
Pelin Akil ve eşi Anıl Altan çifti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir araştırma yapıyor. 2016 yılından hayatlarını birleştiren çift tiyatro ve dizi oyuncusudur. Pelin Akil ve eşi Anıl Altan kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.sayfa programına konuk olan oyuncuların hayatı ve dizi ve filmleri merak ediliyor. Haberimizin içerisinden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Reklam filmlerinde oynadı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ,ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer almıstır. Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarindada oynamistir.
Tiyatro oyunları
Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi
İstanbulname
Closer
Sersefil-Korkuyorum sevgilim
Depo
Film ve Dizileri :
2014 - Kızıl Elma
2013 - Su ve Ateş
2013 - İnadına Yaşamak
2013 - Osmanlı Tokatı
2012 - Suskunlar
2011 - Seksenler
2011 - Kurt Kanunu
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler Sezon
ANIL ALTAN KİMDİR?
Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.