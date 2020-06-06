Pelin Akil ve eşi Anıl Altan çifti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir araştırma yapıyor. 2016 yılından hayatlarını birleştiren çift tiyatro ve dizi oyuncusudur. Pelin Akil ve eşi Anıl Altan kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.sayfa programına konuk olan oyuncuların hayatı ve dizi ve filmleri merak ediliyor. Haberimizin içerisinden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Reklam filmlerinde oynadı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ,ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer almıstır. Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarindada oynamistir.

Tiyatro oyunları

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum sevgilim

Depo

Film ve Dizileri :

2014 - Kızıl Elma

2013 - Su ve Ateş

2013 - İnadına Yaşamak

2013 - Osmanlı Tokatı

2012 - Suskunlar

2011 - Seksenler

2011 - Kurt Kanunu

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler Sezon

ANIL ALTAN KİMDİR?

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.