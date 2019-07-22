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  3. Pelin Akil ve annesinin duygusal anları! 3 aylık kızının ilk sözcüğü bu oldu

Pelin Akil ve annesinin duygusal anları! 3 aylık kızının ilk sözcüğü bu oldu

Pelin Akil ve annesinin duygusal anları! 3 aylık kızının ilk sözcüğü bu oldu

Oyuncu Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin ikiz kız bebekleri Alin ve Lina 3 aylık oldu. İkizlerini ve aile yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Akil, bu kez kızı Lina'nın anneannesine 'Anne' dediği anları paylaştı. Video izleyenleri de duygulandırdı.

Oyuncu Pelin Akil ve meslektaşı Anıl Altan 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamileyken ikiz bebekleri olacağını öğrenen çift büyük şaşkılık ve mutluluk yaşamıştı. Çiftin yakınları da bu sevinci paylaşmıştı. Çift ikiz kızları Alin ve Lina'yı 3 ay önce kucaklarına almıştı.

Kızlarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve birçok anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil bu kez takipçilerini duygulandıran bir videoyu paylaştı.

Kızı Lina'nın anneannesi ile olduğu anları videoya alan Pelin Akil, beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Torunu ile konuşan Şenay Özgün, torunundan 'Anne' sözünü duyunca gözyaşlarını tutamadı.

O duygu yüklü anlar videoya böyle yansıdı.

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