Pelin Akil ve Anıl Altan apartman dairesinden lüks villaya taşındı!

Evlendikleri ilk günden beri şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, ikiz kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yeni evleri 2 katlı ve büyük bir bahçeye sahip. Villanın bahçesinde özel havuz ve basketbol sahası var.

HER ŞEY İKİZLERİN KONFORU İÇİN

Kızlarının rahatı için hiçbir detayı atlamayan çift, evin hemen hemen tüm odalarını Alin ve Lina'nın konforuna göre dekore etti. Pelin Akil ile Anıl Altan, şu sıralar evden dışarı çıkmıyor ve vakitlerinin neredeyse tamamını ikizleriyle birlikte geçiriyor...