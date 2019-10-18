Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'yı ilk kez paylaştı: 'Tanıştırayım, benim dünyam'

Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Geçen nisanda ise çift, ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Son olarak Pelin Akil, sosyal medya hesabından kızlarını paylaştı ve yüzlerini ilk kez gösterdi. Bir saatte 200 bini aşkın beğeni alan fotoğraf, yorum yağmuruna da tutuldu.

İŞTE O PAYLAŞIM: