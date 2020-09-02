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  3. Pelin Akil-Anıl Altan çifti 4 yılı devirdi: Tüm güzel duygularımın kahramanısın!
02 Eylül 2020 Çarşamba 16:35 | Son Güncelleme:

Pelin Akil-Anıl Altan çifti 4 yılı devirdi: Tüm güzel duygularımın kahramanısın!

Pelin Akil-Anıl Altan çifti 4 yılı devirdi: Tüm güzel duygularımın kahramanısın!

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Pelin Akil-Anıl Altan çifti, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. Dün yıl dönümlerini kutlayan Pelin Akil, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

Meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine giren, bu evlilikten ikiz kızları dünyaya gelen oyuncu Pelin Akil, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Düğün günü çekilmiş karelerini Instagram hesabından paylaşan Pelin Akil, o anlamlı günü bir kez daha hatırlayıp takipçileriyle paylaşırken, altına yazdığı satırlarla da eşi Anıl Altan’a seslendi ve şunları söyledi:

“4. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım sevgilim. Daha nice sağlıklı, mutlu, durup dururken gelip bana sarıldığın, öptüğün, uyandığımda bana bakarken bulduğum, kocaman kahkahalar attığımız, görmediğimiz yerleri gördüğümüz senelere… Tüm güzel duygularımın kahramanısın, iyi ki sen… Seni çok seviyorum.”

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