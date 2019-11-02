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  3. Pelin Akil ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak?

Pelin Akil ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak?

Pelin Akil ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak"

Geçtiğimiz aylarda ikiz kızlarını kucağına alan oyuncu Pelin Akil, meslektaş eşi Anıl Altan ile Check-UP yaptırdı. Safra kesesinde taş olduğu ortaya çıkan Akil, ameliyat olacağını sosyal medya hesabında takipçilerine duyurdu.

Kızları Alin ve Lina için endişelenen Pelin Akil, şöyle konuştu: "Check-UP yaptırın, ihmal etmeyin diyoruz ve fire veren şeyi söylüyorum... Taş çıktı saframda... Hayırlı uğurlu olsun, tövbe estağfurullah! Maalesef ameliyat olmam gerekiyor. Kayınvalidem değil, ikinci annem Berna Altan da çarşamba günü safradaki 7 mm'lik taş için ameliyat olacak. Benim de 7 mm! İnanılmaz! Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Ben hangi ara ameliyat olacağım? Berna Anne de ameliyat olacak, dinlenmesi lazım. Falan filan..."

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