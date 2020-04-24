Pekinel kardeşler koronayı yendi: Moralimizi yüksek tuttuk

Evlerinde gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan Süher Pekinel “Tanı koyulduktan itibaren 14 gün boyunca evde odamı ve kişisel eşyalarımı ayırarak süreci geçirdim ve özellikle beslenme ve uyku düzenime dikkat ettim. Moralimi yüksek tutmaya odaklandım” dedi Güher Pekinel ise, “Bağışıklık sisteminizi korumak ve güçlendirmek etkili rol oynuyor” şeklinde konuştu.