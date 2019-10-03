Peaky Blinders 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon nereden izlenir?

Peaky Blinders 5. Sezon izleyici karşısına çıkacak. Peaky Blinders 5. sezon nereden izlenecek? Sevilen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Tommy Shelby ve ailesinin maceralarını anlatan dizinin beşinci sezonu izleyici ile buluşuyor. 17 Eylül’de başlayan dizinin yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor. 25 Ağustos Pazar günü BBC One'da yayınlanmaya başlayan olan dizi, 4 Ekim'de de Netflix platformunda olacak.

PEAKY BLINDERS 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

25 Ağustos Pazar günü BBC One'da yayınlanmaya başlayan olan dizi, 4 Ekim'de de Netflix platformunda olacak.

NEREDEN İZLENİR?

25 Ağustos itibari ile BBC One'da, 4 Ekim tarihinden itibaren ise Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Başrolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı, BBC’nin kült yapımları arasına giren Peaky Blinders’ın 2019 yılında 5. sezonu ile ekranlara geri döneceği bilgisi gelmişti. Dizinin çekimleri 17 Eylül’de başladı. 5. sezonun yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor.

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Tommy Shelby ve ailesinin maceralarını anlatan Peaky Blinders'ın kadrosunda Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Helen McCrory, Joe Cole, Ned Dennehy, Ian Peck, ve Sam Neill gibi isimler yer alıyor.