Peaky Blinders 5. sezon ne zaman izlenecek? Peaky Blinders yeni sezon nereden izlenir?

Peaky Blinders 5. Sezon izleyicinin beğenisine sunuluyor. Peaky Blinders 5. Sezon Netflix’ten izlenecek mi? Oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Helen McCrory gibi isimlerin bulunduğu dizi nefes kesmeye devam ediyor. 17 Eylül’de başlayan dizinin yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor. Başrolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı, BBC’nin kült yapımları arasına giren Peaky Blinders’ın 2019 yılında 5. sezonu ile ekranlara geri döneceği konuşulmuştu ve beklenen gün geldi.

PEAKY BLINDERS 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

25 Ağustos Pazar günü BBC One'da yayınlanmaya başlayacak olan dizi, 4 Ekim'de de Netflix platformunda olacak.

NEREDEN İZLENİR?

25 Ağustos itibari ile BBC One'da, 4 Ekim tarihinden itibaren ise Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Başrolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı, BBC’nin kült yapımları arasına giren Peaky Blinders’ın 2019 yılında 5. sezonu ile ekranlara geri döneceği bilgisi gelmişti. Dizinin çekimleri 17 Eylül’de başladı. 5. sezonun yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor.

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Tommy Shelby ve ailesinin maceralarını anlatan Peaky Blinders'ın kadrosunda Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Helen McCrory, Joe Cole, Ned Dennehy, Ian Peck, ve Sam Neill gibi isimler yer alıyor.