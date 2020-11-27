Payitahta katılan Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?
Vildan Atasever, TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Diziye Bidar Sultan'ın ayrılmasıyla giren oyuncu Abdülhamid Han'ın eşi Saliha Sultan'ı canlandıracak. Kadın İsterse dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?
Vildan Atasever, Payitaht Abdülhamid'in dizisinin oyuncu kadrosuna dahi oldu. TRT 1'in sevilen tarihi dizisinde Abdülhamid Han eşi ve son oğlu küçük şehzade Mehmet Abid Efendi’nin annesi Saliha Sultan olarak ekrana gelecek. Payitaht katılan Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?
VİLDAN ATASEVER KİMDİR?
Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981‘de Bursa‘da Erzurumlu 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak doğdu.
Babası narkotikte komiser, annesi ise ev hanımı olan Vildan Atasever’in 4 kardeşi daha bulunmaktadır.
İlkokulu Bahçelievler Gürsoy Koleji’nde tamamladı ortaöğretimine başladıktan bir süre sonra buradan ayrılıp Cihangir Koleji’ne geçti.
Ünlü bir oyuncu olma isteği de bu yıllara dayanıyordu. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Lise’den sonra Açıköğretim’e gittiği yıllarda radyoda DJ’lik ve Best Tv’de VJ’lik yaptı.
Tiyatrocu Çetin Etili ile tanışmasıyla tiyatroya adım attı. Kurtlar Vadisi adlı dizisinde Nazlı Bekiroğlu karakteri ile televizyon dünyasından tanındı.
Bu dizide Hüsrev Ağa’nın uyuşturucu bağımlısı kızını canlandırdı. Role çalışmak için babasından yardım alan Vildan Atasever, UMATEM‘de bağımlılarla birlikte zaman geçirerek hem onlara destek oluyor hem de rolü için hazırlık çalışması yapıyordu. Büyük çıkış yapması Kadın İsterse adlı dizide Hülya Avşar‘ın kızı “Buket” rolüyle oldu. ArdındanAzize, Plajda Kız Tavlama Klavuzu, Kader ve Yaralı Yürek adlı yapımlarda görev aldı.
İlk sinema filminde, Kutluğ Ataman’ın yönettiği, Perihan Mağden’in ‘İki Genç Kız’ adlı romanından beyazperdeye aktarılan filmde yine Hülya Avşar’ın kızını canlandırdı.
Sinema dünyasında çıkışı ona Altın Portakal kazandıran İki Genç Kız adlı film ile oldu. Filmde canlandırdığı sınıf atlamaya hevesli genç kız rolü ile 42. Antalya Film Festivali‘nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü“nü aldı. Bu noktaya gelmesinde bu filmde de birlikte çalıştığı Hülya Avşar’ın büyük katkısı olduğunu söylemektedir.
Vildan Atasever, başrollerini Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Erkan Can ve Melisa Sözen‘in paylaştığı Bıçak Sırtı adlı dizide rol aldı. Show TV’de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. TRT 1’de yayınlan Boyut Film’in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine oynadı.
2008 yılında Gani Müjde‘nin yazıp yönettiği “Osmanlı Cumhuriyeti” filminde Ata Demirer‘le baş rolü paylaştı.
Ödüller:
2005 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu
2006 18. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu
Filmleri :
2003 Kurtlar Vadisi
2004 Azize
2004 Kadın İsterse
2005 Plajda Kız Tavlama Kılavuzu
2005 İki Genç Kız
2006 Kader
2007 Yaralı Yürek
2007 Bıçak Sırtı
2008 Gece Sesleri
2008 Osmanlı Cumhuriyeti
2009 Samanyolu
2011 Sama
2013 Osmanlı Tokadı
2014 Gece
2015 The Memories of The Black Horses
2015 Yaz'ın Öyküsü
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 Klavye Delikanlıları
2019 Tek Yürek