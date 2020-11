Payitahta katılan Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?

Vildan Atasever, Payitaht Abdülhamid'in dizisinin oyuncu kadrosuna dahi oldu. TRT 1'in sevilen tarihi dizisinde Abdülhamid Han eşi ve son oğlu küçük şehzade Mehmet Abid Efendi’nin annesi Saliha Sultan olarak ekrana gelecek. Payitaht katılan Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981‘de Bursa‘da Erzurumlu 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak doğdu.

Babası narkotikte komiser, annesi ise ev hanımı olan Vildan Atasever’in 4 kardeşi daha bulunmaktadır.

İlkokulu Bahçelievler Gürsoy Koleji’nde tamamladı ortaöğretimine başladıktan bir süre sonra buradan ayrılıp Cihangir Koleji’ne geçti.

Ünlü bir oyuncu olma isteği de bu yıllara dayanıyordu. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Lise’den sonra Açıköğretim’e gittiği yıllarda radyoda DJ’lik ve Best Tv’de VJ’lik yaptı.

Tiyatrocu Çetin Etili ile tanışmasıyla tiyatroya adım attı. Kurtlar Vadisi adlı dizisinde Nazlı Bekiroğlu karakteri ile televizyon dünyasından tanındı.

Bu dizide Hüsrev Ağa’nın uyuşturucu bağımlısı kızını canlandırdı. Role çalışmak için babasından yardım alan Vildan Atasever, UMATEM‘de bağımlılarla birlikte zaman geçirerek hem onlara destek oluyor hem de rolü için hazırlık çalışması yapıyordu. Büyük çıkış yapması Kadın İsterse adlı dizide Hülya Avşar‘ın kızı “Buket” rolüyle oldu. ArdındanAzize, Plajda Kız Tavlama Klavuzu, Kader ve Yaralı Yürek adlı yapımlarda görev aldı.

İlk sinema filminde, Kutluğ Ataman’ın yönettiği, Perihan Mağden’in ‘İki Genç Kız’ adlı romanından beyazperdeye aktarılan filmde yine Hülya Avşar’ın kızını canlandırdı.

Sinema dünyasında çıkışı ona Altın Portakal kazandıran İki Genç Kız adlı film ile oldu. Filmde canlandırdığı sınıf atlamaya hevesli genç kız rolü ile 42. Antalya Film Festivali‘nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü“nü aldı. Bu noktaya gelmesinde bu filmde de birlikte çalıştığı Hülya Avşar’ın büyük katkısı olduğunu söylemektedir.

Vildan Atasever, başrollerini Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Erkan Can ve Melisa Sözen‘in paylaştığı Bıçak Sırtı adlı dizide rol aldı. Show TV’de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. TRT 1’de yayınlan Boyut Film’in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine oynadı.

2008 yılında Gani Müjde‘nin yazıp yönettiği “Osmanlı Cumhuriyeti” filminde Ata Demirer‘le baş rolü paylaştı.

Ödüller:

2005 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu

2006 18. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu

Filmleri :

2003 Kurtlar Vadisi

2004 Azize

2004 Kadın İsterse

2005 Plajda Kız Tavlama Kılavuzu

2005 İki Genç Kız

2006 Kader

2007 Yaralı Yürek

2007 Bıçak Sırtı

2008 Gece Sesleri

2008 Osmanlı Cumhuriyeti

2009 Samanyolu

2011 Sama

2013 Osmanlı Tokadı

2014 Gece

2015 The Memories of The Black Horses

2015 Yaz'ın Öyküsü

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 Klavye Delikanlıları

2019 Tek Yürek