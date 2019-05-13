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  3. Payitaht Abdülhamit'te veda! Ünlü oyuncu Bülent İnal açıkladı

Payitaht Abdülhamit'te veda! Ünlü oyuncu Bülent İnal açıkladı

Payitaht Abdülhamit'te veda! Ünlü oyuncu Bülent İnal açıkladı

TRT ekranlarında 3 sezondur devam eden 'Payitaht Abdülhamit' dizisi yeni sezonda kan değişikliğine gidiyor. Abdülhamit Han karakterine hayat veren dizinin başrolü Bülent İnal önceki gün yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

2 sezondur kamera arkasında görev yapan ekiple yollarını ayırdıklarını bildiren Bülent İnal 'İki yıldır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla bugün son iş günümüz. Seneye beraber çalışmayacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Başta yönetmenimiz ve görüntü yönetmenimiz olmak üzere tüm ekip arkaşlarıma keyifli iki yıl için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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