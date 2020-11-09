Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna katılan Vildan Atasever'den bir dizi müjdesi daha!

Geçtiğimiz hafta oyuncunun Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alacağı öğrenildi. Dizinin 5. sezonunda katılan oyunculara Vildan Atasever de eklenmişti. Es Filmin’in yapımcılığını üstlendiği ve Bülent İnal’ın başrolünde oynadığı dizide Atasever’in rolü de merak ediliyor.

Cuma akşamları TRT1’de yayınlanan dizinin ardından Vildan Atasever’den bir dizi müjdesi daha geldi. Bir yıldır ekranda olmayan oyuncu Payitaht Abdülhamid ile birlikte bir de dijital platform için çekilecek bir başka projede oynayacak.

Vildan Atasever, BluTV’de yayınlanacak olan Bonkis isimli dizinin kadrosunda yer alıyor. Dizide ayrıca Burak Sevinç, Lale Mansur, Cem Emüler, Serhat Parıl, Sedat Mert, Nihan Aker, Sergen Deveci, Mehmet Can Mincinözlü, Öykü Naz Altay, Atakan Yılmaz da oynuyor.

İşte o paylaşım:

@bonkisdizi @blutv