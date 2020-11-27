27 Kasım 2020 Cuma 23:30 | Son Güncelleme:
Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yıllara meydan okuyor!
Özlem Conker TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Sultan karakterine hayat veriyor. Birçok dizide rol alan Conker yıllara meydan okuyor. 1996 yılında Bizim Ev dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Conker 2017 yılından bu yana Abdülhamid dizisinde yer alıyor.
Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker’in yaşı herkesi şaşırttı! TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi ile 2017 yılından bu yana başarılı bir çizgi yakalayan Özlem Conker adete yıllara meydan okuyor. Bizim Ev, Aynalı Tahir, Ömre Bedel, ve Karagül gibi birçok dizide yer alan Conker 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi.
Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimine 1996 yılında Bizim Ev dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteri ile başladı. Özlem Conker oyunculuğuyla herkesi mest ederken yaşını duyanlar hayrete düşüyor. 47 yaşındaki Conker adete yıllara meydan okuyor.