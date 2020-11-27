Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yıllara meydan okuyor!

Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker’in yaşı herkesi şaşırttı! TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi ile 2017 yılından bu yana başarılı bir çizgi yakalayan Özlem Conker adete yıllara meydan okuyor. Bizim Ev, Aynalı Tahir, Ömre Bedel, ve Karagül gibi birçok dizide yer alan Conker 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi.



Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimine 1996 yılında Bizim Ev dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteri ile başladı. Özlem Conker oyunculuğuyla herkesi mest ederken yaşını duyanlar hayrete düşüyor. 47 yaşındaki Conker adete yıllara meydan okuyor.