Diriliş Ertuğrul'un yıldızı... Payitaht Abdülhamid'e 2 bomba transfer

Yeni sezon çekimleri başlayan diziye ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ve Gülsim Ali İlhan katıldı. Ceyhun Mengiroğlu 'Mehmet' karakterini, Gülsim Ali İlhan ise 'Gülcemal' karakterini canlandıracak.

TV 100'ün haberine göre; TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni sezona 2 transfer yaparak giriyor. Kanalın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda da hayli iddialı. Kadrosunu Ceyhun Mengirlioğlu ve Gülsim Ali İlhan ile güçlendiren Payitaht Abdülhamid, 4. sezonda da fırtınalar estirecek.

Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı.

Ceyhun Mengiroğlu kimdir?

1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. Annesinin kızlık soyadını kullanan Mengiroğlu'nun gerçek soyadı Kebapçı'dır. Babası dünya mutfağı konusunda ünlü bir şef olan genç oyuncu, bir süre babasıyla aynı sektörde çalıştı.

23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi ‘Adı Mutluluk’ ile yaptı. Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son ‘Paramparça’ dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Gülsim Ali İlhan kimdir?

Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla çok beğenilen Gülsim Ali İlhan, Yüzleşme dizisinde de izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.

Bulgaristan doğumlu olan genç oyuncu, ekranların en çok aranan yüzlerinden olmayı başardı.

Gülsim İlhan Ali, Balkanlarda yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Bulgaristan’ ın tescilli güzelleri arasındadır. Güzel model, 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır. 2012 yılında yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisi ilk dizisidir.

Gülsim Ali İlhan Dizileri

2019 – Yüzleşme (Ayşegül)

2017 – Diriliş Ertuğrul (Aslıhan)

2016 – Hanım Köylü

2016 – Seddülbahir 32 saat

2012 – Son Yaz Balkanlar