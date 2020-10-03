Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izleme linki: Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman?

Payitaht Abdülhamid yeni sezon tarihi dizinin seyircileri tarafından merak ediliyor. Cuma günleri TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümleri ile ekranlara geri dönüyor. Bülent İnal II. Abdülhamid rolünde yer alırken, oyuncuya Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor. Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN?

Payitaht Abdülhamid yeni sezon tarihini 9 Ekim 2020 olarak açıkladı. Dizi her cuma TRT 1 ekranında olacak.





PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hechler sonunda tutuklanır. Ancak Hechler'in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso'nun Hechler'e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir.

Hechler, Tahsin'in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir. Ancak Goldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir.

Abdülkadir'i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder.

Halil Halid'ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır. Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır. Goldsmith'in istediği de budur.

Abdülhamid'in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid'in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.

Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky'i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar'ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.