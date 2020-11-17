Payitaht Abdülhamid dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu Özlem Conker diziye veda ediyor

Payitaht Abdülhamid dizisine yeni sezonda birçok yeni karakter katıldı. Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı diziye en son katılan isim ise Vildan Atasever oldu. Atasever, 127. bölümden itibaren hikayede Saliha Sultan olarak rol alacak. Ancak dizide izleyicileri çok üzecek bir ayrılık da var…

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, en baştan bu yana projede bulunan ve Bülent İnal ile birlikte başrolde yer alan Özlem Conker diziye veda ediyor. Bidar Sultan karakteri ile başarılı geçen yılların ardından ünlü oyuncunun 5. sezonda veda edecek olması tüm dizi hayranlarını üzecek bir gelişme.

Payitaht Abdülhamid'in 128. bölümünde Bidar Sultan’ın ayrılığı ile izleyiciler bir hayli üzülecek.

Özlem Conker, bu diziden önce Karagül isimli dizide Narin Mercan olarak büyük bir üne kavuşmuştu. 2000’li yılların başından bu yana oyunculuk yapan Conker, birçok dizide ve sinema filminde yer aldı.