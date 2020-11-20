Her cuma akşamı TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde başrol oyuncusunun ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Dizide Bidar Kadın karakterini canlandıran Özlem Conker'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Bu akşam ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid Bidar Kadın ölecek mi? Özlem Conker kimdir, diziden ayrılıyor mu?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BİDAR KADIN ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 ekranında seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde sericileri üzen bir olay yaşanıyor. Bidar Kadın Abdülhamid'e verilen iğneyi kendisine yaptırdığını söylüyor.

Bidar Kadın'ı canlandıran Özlem Conker fragmanda "Merak etmeyin İğneyi hünkarımıza değil bana yaptık." dedi. Kulislerde iddia edilen haberlere göre Bidar Kadın'ı canlandıran Özlem Conker'in Payitaht Abdülhamid'in 127. bölümünde çıkacağı söylendi.

Dizinin bu akşam yayınlanan özeti ise şu şekilde, 'Mason Paşa’nın oyunu ile Abdülhamid’e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar. Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır.'

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Özlem Conker, 1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Üniversitesi eğitimini Hollanda'nın Tilburg kentinde tamamlamıştır. Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg'ta eğitim almıştır. 2009 yılında Amerika'ya gitmiştir ve burada iki yıl yaşamıştır. Bir yıl Washington Üniversitesi'nde sekiz ay ise Arizona Üniversitesi'nde İngilizce bölümlerine devam etmiştir. 1996 yılında rol aldığı Bizim Ev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Karagül, Canan, Aşk ve Ceza, Bahar Dalları, Çapkın, Kınalı Kar, Aynalı Tahir gibi bir çok projede yer alan Özlem Conker, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadın Efendi karakterine hayat vermektedir. Özlem Conker, 1.73 metre boyunda, 56 kilo ve Yengeç burcudur.

ÖZLEM CONKER'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017-2019 – Payitaht Abdülhamid (Bidar) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Narin) (TV Dizisi)

2012 – Canan (Canan)

2011 – Aşk ve Ceza (Ceyda) (TV Dizisi)

2009-2010 – Ömre Bedel (İlknur)

2009 – Bahar Dalları (Ece) (TV Dizisi)

2007 – Oğlum İçin

(Bahar) (TV Dizisi)

2006-2007 – Eksik Etek (Deniz)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Sinem) (TV Dizisi)

2005 – Çapkın (Alev) (TV Dizisi)

2005 – Sensiz Olmuyor (Gönül) (TV Dizisi)

2002-2004 – Kınalı Kar

(Nazar) (TV Dizisi)

2002 – Derya & Deniz (Derya) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (Bölüm Oyuncusu)

2001 – Bıçak Sırtı (TV Filmi)

2001 – Aynalı Tahir

(Leyla) (TV Dizisi)

2000 – Kurşun Kalem (TV Dizisi)

2000 – Mert Ali 1 (Pervin)

1997 – Beyaz Savaş (TV Filmi)

1996 – Bizim Ev (Neslihan) (TV Dizisi)