Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? MasterChef Sedat Yaman kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Masterclass ve veda gecesi heyecanı yaşanacak. İlk olarak 16 yarışmacıya da Pasta Şefi Sedat Yaman tarafından çikolata Masterclass'ı verilecek. Sedat Yaman, geçtiğimiz yıl pasta Masterclass'ı vermişti. Bugünkü Masterclass'ı kazanan yarışmacı bir gün boyunca Sedat Yaman'dan workshop kazanacak. Peki MasterChef Sedat Yaman kimdir, kaç yaşında?

SEDAT YAMAN KİMDİR?

Sedat Yaman, Türk Mutfak Ekibi Pastacılık Şefidir. Sedat Yaman, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in pastacı şefi olarak çalışıyor.

Sedat Yaman, Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunu. İlk olarak butik pastanelerde çalışan şef, okuldaki zorunlu stajlarını 5 yıldızlı otellerde yapmanın ardından bu alan ona daha cazip gelmiş ve otellerde çalışmaya karar verdi. Mezun olduktan sonra İstanbul’da çeşitli restoranlarda çalıştıktan sonra Çırağan Sarayı Kempinski’ de çalıştı. Daha sonra Divan, Ağaoğlu My City, Titanic gibi otellerde de görev almanın ardından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de çalışmaya başladı.

İş hayatı dışında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılarak madalyalar aldı.