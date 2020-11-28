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  • Partiden partiye koşan ünlü manken Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!
28 Kasım 2020 Cumartesi 10:23 | Son Güncelleme:

Partiden partiye koşan ünlü manken Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

Partiden partiye koşan ünlü manken Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

Pandemi günlerinden partiden partiye koşan ve “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı.

O partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen ünlü mankenin CovId-19 testi pozitif çıktı.

İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.

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