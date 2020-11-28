28 Kasım 2020 Cumartesi 10:23 | Son Güncelleme:
Partiden partiye koşan ünlü manken Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!
Pandemi günlerinden partiden partiye koşan ve “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı.
O partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen ünlü mankenin CovId-19 testi pozitif çıktı.
İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.