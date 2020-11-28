Partiden partiye koşan ünlü manken Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

O partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen ünlü mankenin CovId-19 testi pozitif çıktı.

İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.