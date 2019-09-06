Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7084
  • 6,3089
  • 276.78
  • 100164
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Partide Nesrin Cavadzade-Zuhal Olcak krizi! Terk etti...

Partide Nesrin Cavadzade-Zuhal Olcak krizi! Terk etti...

Partide Nesrin Cavadzade-Zuhal Olcak krizi! Terk etti...

Çekimleri kısa süre önce tamamlanan "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin ekibi, bir parti düzenledi. Nesrin Cavadzade partiye geç katılınca keyifli başlayan gece tatsız bitti ve oyuncuya sinirlenen Zuhal Olcay mekanı terk etti.

Yönetmen koltuğunda İpek-Ömer Faruk Sorak çiftinin oturduğu "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin çekimleri tamamladı. Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı. Gecede bir de basın toplantısı düzenlendi ancak toplantı, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesi nedeniyle 2 saat rötarlı başladı.

PARTİYİ TERK ETTİ

Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi. Sanatçıyı kapıda yakalayan İpek Sorak, ondan geri dönüp basının sorularını yanıtlamasını rica etti. Sorak’ı kırmayan Olcay, muhabirlerle 3 dakika konuştuktan sonra partiden ayrıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Kıratlı o iddialara ateş püskürdü!
Demet Özdemir'den tatsız pişti
Hande zammı
Alişan'dan zorunlu ihbar
Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'
<p>Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına san

İstanbul´da İlginç Görüntü... Otomobilin Arka Camındaki Çocuğu Görenler Şaşkına Döndü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buzdolabına konulmaması gereken gıdalar

İstanbul'un Fethi ve Bilinmeyenleri