Partide Nesrin Cavadzade-Zuhal Olcak krizi! Terk etti...

Yönetmen koltuğunda İpek-Ömer Faruk Sorak çiftinin oturduğu "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin çekimleri tamamladı. Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı. Gecede bir de basın toplantısı düzenlendi ancak toplantı, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesi nedeniyle 2 saat rötarlı başladı.

PARTİYİ TERK ETTİ

Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi. Sanatçıyı kapıda yakalayan İpek Sorak, ondan geri dönüp basının sorularını yanıtlamasını rica etti. Sorak’ı kırmayan Olcay, muhabirlerle 3 dakika konuştuktan sonra partiden ayrıldı.