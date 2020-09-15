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15 Eylül 2020 Salı 14:58 | Son Güncelleme:

Paris Hilton'dan bebek açıklaması: Bir kız bir erkek ikiz olacak

Paris Hilton'dan bebek açıklaması: Bir kız bir erkek ikiz olacak

39 yaşındaki Paris Hilton, biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmayı planladığını söyledi. Hatta ikizlerden kız olanın adının bile belli olduğunu da anlattı.

LadyGang adlı podscast'e konuk olan Paris Hilton, yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği gibi çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

Hilton "Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız ya da erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz" dedi.

Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen Paris Hilton, erkek çocuğu için de isim aradığını anlattı. 

Hilton bir süredir Carter Reum ile bir ilişki yaşıyor. 

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