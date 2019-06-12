'Parça istedim, sandalye attı'

Midyat, dinlemeye gittiği Nev'den Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını istediğini ancak şarkıcının kendisine sandalye attığını söyledi. Midyat, bu olayı "Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar ‘Kum Gibi’" sözleriyle duyurdu. Mekân sahibi ise sandalye atılmadığını söyledi.