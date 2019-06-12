  • $5,8039
  • 6,5827
  • 249.174
  • 93.051
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:50

'Parça istedim, sandalye attı'

'Parça istedim, sandalye attı'

Oyuncu Sermiyan Midyat, şarkıcı Nev ile yaşadığı gergin bir olayı sosyal medyadan paylaştı.

Midyat, dinlemeye gittiği Nev'den Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını istediğini ancak şarkıcının kendisine sandalye attığını söyledi. Midyat, bu olayı "Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar ‘Kum Gibi’" sözleriyle duyurdu. Mekân sahibi ise sandalye atılmadığını söyledi.

Kediye Saldıran Alman Kurdu Hayatının Şokunu Yaşadı

Şarkı Söylerken Kendini Kaybedenler Burada Mı? :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yepyeni bir evrenin kapısını aralayan kuantum bilgisayar nedir?

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.