Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

26 Aralık Perşembe günü televizyonda ilk kez yayınlanan Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Chris Hemsworth, Charlize Theron ve Emily Blunt gibi isimlerin yer aldığı film izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Buz Kraliçesi Freya, kız kardeşi Ravenna'nın öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. İşte Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi konusu ve oyuncuları

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 FİLMİ KONUSU NE?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI

Chris Hemsworth Rolü : The Huntsman

Charlize Theron Rolü : Ravenna

Jessica Chastain Rolü : Sara

Emily Blunt Rolü : Freya

Nick Frost Rolü : Nion

Rob Brydon Rolü : Gryff

Sheridan Smith Rolü : Mrs. Bromwyn

Alexandra Roach Rolü : Doreena