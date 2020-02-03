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  3. Pamela'nın evliliği sadece 12 gün sürdü

Pamela'nın evliliği sadece 12 gün sürdü

Pamela'nın evliliği sadece 12 gün sürdü

Yapımcı Jon Peters ile geçen hafta evlendiğini açıklayan ve çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın evliliği kısa sürdü.

ABD tabloid basını, Peters ile Anderson’ın evliliklerinin 12 gün sürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde sona erdiğini duyurdu. Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Pamela Anderson, “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız” dedi.


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