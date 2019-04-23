Palu ailesi kimdir? Palu ailesi film mi olacak? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Atv'de gündüz kuşağında en çok izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Palu ailesi Türkiye'nin gündemine oturmayı başarmıştı. İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmek suçlarından tutuklanan damat Tuncer Ustael'e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyor. İçerisinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu Palu ailesinin 5 ferdi 14 Ocak tarihinde tutuklandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına ise 8 Nisan'da başlandı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Peki, Palu ailesi hikayesi nedir? İşte tüm merak edilenler..

PALU AİLESİ FİLM Mİ OLUYOR?



30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan Emin Alper, gelecek projelerinden birinin Palu ailesi üzerine bir korku filmi olduğunu söyledi. Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin kabusu, Tuncer Ustael'in, kızları Emine Palu ile evlenmesiyle başladı. Kendisini ‘Cinci Hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, bacanağı Ahmet Tahnal ile kayınpederi Harun Palu dışında tüm aileyi müridi haline getirdi. Tuncer Ustael, eşinin kardeşi İsa'ya, Ahmet Tahnal'ı öldürttü. İsa, “Ahmet, kardeşimi fuhuşa zorluyordu” deyince baba Harun Palu, suçu üstlendi.

Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu var. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

Tuncer Ustael kendisini tüm aile içinde ‘cinci hoca’ olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem’in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet'i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa'yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer'in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

Anne Havva Palu’nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael’e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncer Ustael’in karısının kardeşi İsa Palu’nun bacanak Ahmet’in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.