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  3. Pakistan'da Diriliş Ertuğrul rüzgarı! Esra Bilgiç'in ardından Engin Altan Düzyatan'a da teklif
03 Eylül 2020 Perşembe 12:05 | Son Güncelleme:

Pakistan'da Diriliş Ertuğrul rüzgarı! Esra Bilgiç'in ardından Engin Altan Düzyatan'a da teklif

Pakistan'da Diriliş Ertuğrul rüzgarı! Esra Bilgiç'in ardından Engin Altan Düzyatan'a da teklif

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ertuğrul Gazi rolüyle Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan, önümüzdeki ay İslamabad'da bir caminin açılışına katılacak. Ayrıca Pakistanlı bir şirket, Düzyatan'a marka yüzü olması için teklif götürdü.

Engin Altan Düzyatan başrolünde olduğu ‘Diriliş Ertuğrul’ sayesinde Pakistan’da büyük bir hayran kitlesine sahip. İki hafta önce hayati tehlikesi olan üç çocuğa internetten yardım eli uzatan oyuncu şimdi de Pakistan yolcusu.

MARKA YÜZÜ OLMAK İÇİN TEKLİF ALDI

Geotv’nin haberine göre; önümüzdeki ay İslamabad’da bir caminin açılışına katılacak. Ayrıca bir konut projesinin marka yüzü olması için de teklif aldı. 

Öte yandan dizinin diğer bir yıldızı Esra Bilgiç de geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan QMobile ile anlaştı. Pakistan’ın ilk cep telefonu cihazları üreticisi olan QMobile’dan yapılan açıklamada, yeni nesil akıllı telefonlarının marka yüzü ve elçisi Türk oyuncu Esra Bilgiç oldu.

Dünyaya yayılan Türk dizilerinin en çok izlendiği ülkelerden biri olan Pakistan'da, hemen hemen her kanalda bir Türk dizisi yayınlanıyor. Hal böyle olunca Pakistanlı şirketler de fırsatları değerlendirmekten geri durmuyor. 

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