Özlem Yıldız'la Konuştukça başlıyor!

Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında yeni program başlayacak. Programın sunuculuğunu ise Özlem Yıldız üstleniyor. İlk fragmanı yayınlanan programın Cumartesi önümüzdeki hafta itibariyle ekranlarda yer alması bekleniyor.

Özlem Yıldız’ın sunumuyla “Konuştukça” programı cumartesinden itibaren her cumartesi-pazar saat 08.30’da Kanal D’de olacak.





ÖZLEM YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu. Aslen Çerkez kökenli olan Özlem Yılmaz, İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır.

Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. 1995 yılında VJ’lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı.